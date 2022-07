Repórter do Brasil Urgente, Júnior Rocha faz paródia de música da Xuxa para noticiar crime - Reprodução de vídeo

Repórter do Brasil Urgente, Júnior Rocha faz paródia de música da Xuxa para noticiar crimeReprodução de vídeo

Publicado 22/07/2022 10:43

Rio - A Band informou que vai tomar providências necessárias em relação ao caso do repórter Júnior Rocha, do 'Brasil Urgente' do Paraná, após o jornalista fazer uma paródia da música 'Cinco Patinhos', de Xuxa Meneghel, para noticiar a morte de três suspeitos de assalto. Em nota, enviada ao DIA, na manhã desta sexta-feira, a emissora também ressaltou que repudia apologia à violência.

fotogaleria

“A TV Tarobá, afiliada ao Grupo Bandeirantes, vem manifestar que não concorda com qualquer tipo de apologia à violência e informa que irá tomar as providências necessárias ao caso”, destaca o comunicado.

O vídeo da reportagem de Júnior Rocha viralizou nas redes sociais. Nele, o jornalista vibra ao falar sobre a morte dos suspeitos de um crime após confronto com a polícia, na região de Foz do Iguaçu. "Rapaz, essa notícia é tão boa, é tão maravilhosa que merece até uma música", começou ele, que cantarolou: "Três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira. O Choque e a Rocam chegaram e pá, pá, pá e os bandidos estão no inferno a queimar".

Logo depois, Júnior deu risada e avisou: "É, a polícia não dá brecha e é claro, é pra glorificar de pé. Palmas! Parabéns, CHOQUE! Parabéns, ROCAM! Os cavaleiros de aço da Polícia Militar do Estado do Paraná. O bem venceu o mal".

A postura profissional do repórter não foi bem vista por alguns internautas. "Isso é uma das coisas mais medonhas e cretinas que um jornalista pode fazer. Notícia não é chacota. Fato não é ironia. Tratar as coisas dessa maneira é, no mínimo, irresponsabilidade. No máximo, mau caratismo", opinou um usuário do Twitter. "O mais grave não é a postura dele. Grave é uma emissora aceitar esse tipo de gente e tratar isso como profissional", reagiu outro.