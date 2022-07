João Kléber - Divulgação

João KléberDivulgação

Publicado 24/07/2022 20:58 | Atualizado 24/07/2022 20:58

Rio - Após 17 anos da primeira vez que foi ao ar na TVI, de Portugal, o programa "Teste de Fidelidade" volta a integrar a programação do canal de televisão aberta. A estreia da atração ocorreu na última sexta-feira, à 00h.

fotogaleria

Durante os anos 2000, o programa fez grande sucesso na RedeTV!, quando ainda era apenas um quadro no "Eu vi na TV", também comandado por João Kléber. Depois de registrar um alto índice de audiência entre os programas de TV aberta, "Teste de Fidelidade" tornou-se um semanal, que posteriormente, foi comercializado para outras emissoras da América do Sul, Europa, Ásia e África, chegando em Portugal no ano de 2005.

"Todo o sucesso do Teste de Fidelidade devo à RedeTV! e aos profissionais da emissora, que nunca mediram esforços para a realização do programa. Fico feliz de retornar com a atração na TVI, a convite de José Eduardo Moniz que, assim como os demais profissionais da emissora, público e a imprensa portuguesa, sempre me trataram com muito carinho e respeito. Sempre grato ao povo português", afirmou João Kléber sobre o retorno à TV Portuguesa.