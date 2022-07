Gloria Groove - Reprodução / Instagram

Publicado 25/07/2022 16:03

Rio - A cantora Gloria Groove será a nova apresentadora da oitava temporada do "Música Boa Ao Vivo", programa do Multishow que promove encontros entre grandes artistas do momento na música brasileira. Depois de fazer sucesso no "TVZ", a drag queen paulista se prepara para assumir o comando da atração que já teve Thiaguinho, Anitta, Iza e Ivete Sangalo como apresentadores.

Em vídeo divulgado no Instagram, Gloria Groove celebrou a oportunidade de apresentar o programa a partir do dia 13 de setembro. "Vocês estão prontos para o anúncio? Eu estou prestes a realizar um dos meus grandes sonhos como artista, sendo a nova apresentadora do 'Música Boa Ao Vivo'. Sim, senhoras e senhores, eu estou tão animada quanto vocês. (...) O programa vem cheio de novidades. Vou receber muitos artistas incríveis, e é claro que só vai sair muita música boa desses encontros. Estou ansiosíssima pra começar!", declarou.

A atração musical do Multishow estreou em 2014, com o pagodeiro Thiaguinho no comando das duas primeiras temporadas. Anitta encabeçou os dois volumes seguintes, sendo sucedida por Iza. Nas edições de 2020 e 2021, foi Ivete Sangalo que esteve à frente do programa, quando chegou a cantar com Gloria Groove em um dos episódios. Agora, a drag queen assume a responsabilidade de apresentar o "Música Boa Ao Vivo", enquanto Veveta segue para seu próprio programa na TV Globo, o "Pipoca da Ivete", que estreou no último domingo.

