Fátima Bernardes no Roda Viva, da TV CulturaReprodução de vídeo

Publicado 26/07/2022 10:16 | Atualizado 26/07/2022 10:29

Rio - Fátima Bernardes, de 59 anos, foi a entrevistada do programa 'Roda Viva', da TV Cultura, na noite desta segunda-feira. No programa, a apresentadora falou sobre o novo desafio da carreira, já que vai apresentar o 'The Voice Brasil', da TV Globo, explicou o motivo de fazer poucas publicidades e revelou como faz para escolher seu candidato em época de eleições. Além disso, a jornalista contou como faz para ter seu nome longe das fofocas e relembrou o primeiro flagra com o namorado Túlio Gadêlha.

No início deste mês, a jornalista deixou o comando do 'Encontro', após dez anos, para comandar a 11ª edição do 'The Voice Brasil', a partir de outubro, na TV Globo. Na atração, ela refletiu sobre as mudanças que ocorrem em sua vida a cada década. "Percebi há pouco tempo que de 10 em 10 anos coisas importantes acontecem na minha vida. Nasci em 72, não lembro o que aconteceu em 72, mas em 82 fiz minha primeira viagem internacional, em 92 fiz minha primeira cobertura internacional e foi o ano da minha grande virada na TV. Em 2002, cubro a Copa e em 2012 estreei no 'Encontro'. Sou feita de ciclos. No fundo, o que as pessoas veem como coragem, vejo como medo da acomodação. A questão de ter mais tempo é um complemento, mas principalmente a coragem de dar o passo definitivo no caminho do entretenimento. Agora vou estar numa área de completa novidade", comentou.

Fátima também explicou quais são as diferenças de apresentar o 'Encontro', que ela e sua equipe criaram do 'zero', e do reality musical, que já é um programa consolidado na emissora. "É uma preocupação. Claro que eu tenho uma imaginação, um desejo, de dar uma assinatura ao programa que já tem um formato definido e que é um sucesso. Esse programa tem que dar certo. Diferente do 'Encontro', ele foi construído do zero. Nem eu sabia como ele ia caminhar. Sabia quais eram os princípios do que desejava: um encontro com pessoas anônimas e famosas discutindo questões do dia a dia. Era um trabalho diferente. Agora fico pensando: o que eu vou fazer ali (no The Voice)? Não pode dar errado. O 'Encontro' até podia, porque a gente não sabia pra onde ele ia, mas agora não pode. Ao mesmo tempo que é meu pensamento, fico com muita vontade de começar logo pra ver de que maneira vou me comportar diante desse programa. Acho que vai ser uma experiência muito nova. Tomara que dê certo".

Aposentadoria

Na atração, Fátima também negou que pensou em se aposentar após sair do 'Encontro'. "Nunca pensei em parar de trabalhar. Não penso, talvez, um dia chegue esse momento. Não pensei em sair da TV Globo, parar de trabalhar, meu contrato não terminou ainda, vem o próximo que já está renovado, tem três anos. Naquela época já verbalizei todo o meu desejo de fazer algo diferente. Vim esperando uma oportunidade. Na época, não pensei no 'The Voice', porque tinha o Tiago Leifert. Quando me falaram que eu ia pro 'The Voice', falei: 'pronto, vou com os dois pés pro entretenimento'. Gostei muito dessa possibilidade. Fiquei surpresa com a notícia que eu sairia da TV Globo, porque nunca conversei com ninguém sobre isso", disse ela, que completou: "Queria testar outras coisas, inclusive, programas com formatos prontos, porque é uma coisa que eu nunca fiz. Acho que eu vou gostar".

"Não penso em parar de trabalhar", afirma Fátima Bernardes no #RodaViva!



Confira o que a apresentadora disse sobre o futuro da carreira.#FátimaBernardesNoRodaViva @fbbreal pic.twitter.com/WnY1Zpqjvv — Roda Viva (@rodaviva) July 26, 2022

Etarismo

Aos 59 anos, a apresentadora revelou como lida com o etarismo. "Envelhecer não é fácil. Principalmente quando você pensa nas questões de saúde. Externamente, acho que a gente tem como pessoa pública uma certa obrigação de ajudar na reflexão das pessoas. Penso que essa é uma luta perdida e eu gosto da briga boa. Essa briga eu não vou ganhar, nem eu e nem ninguém. Não vamos ficar jovens pra sempre. A minha forma de lidar é tentar ficar mais saudável possível, fazendo atividades físicas, aprendendo coisas novas. Estou me preparando pro futuro, seja ele qual for".

"Eu estou me preparando para o futuro, seja ele qual for."



No #RodaViva, Fátima Bernardes conta como lida com o etarismo na televisão.#FátimaBernardesNoRodaViva @fbbreal pic.twitter.com/wQp4gQVPRE — Roda Viva (@rodaviva) July 26, 2022

Campanhas publicitárias

No 'Roda Viva', Fátima explicou o motivo de fazer poucas campanhas publicitárias. "Sou muito focada, não gosto de nada que tire meu objetivo. Óbvio que vou aceitar algumas campanhas, mas não sou de aceitar muita coisa. Prefiro fazer menos coisa, do que fazer muita coisa e me sentir perdida. Eu gosto de mergulhar. Naquilo que eu vou fazer o anúncio, eu gosto de me informar sobre aquilo, ter o mínimo de domínio".

Fátima Bernardes explica por que faz poucas publicades: "Gosto de me informar sobre o que eu estou falando".



A apresentadora também comenta sua relação com as redes sociais.#RodaViva #FátimaBernardesNoRodaViva @fbbreal pic.twitter.com/jG14Vkt0Ld — Roda Viva (@rodaviva) July 26, 2022

Redes sociais

Ao falar sobre sua relação com as redes sociais, a jornalista disse que suas postagens são feitas de maneira bem intuitiva. "Quando eu e Túlio (Gadêlha) começamos a namorar, eu percebi que houve um interesse tão grande, que teríamos pouco controle. As pessoas iam postar. Eu e ele preferimos decidir o que e gente quer postar. Tenho uma filha que não gosta de rede social, não posto com ela. A outra gosta. Eu pergunto sempre: 'tudo bem pra você?'. E só curto, não comento nada que eles (filhos) postam. O outro filho tem uns três anos que não posta nada, ou até mais".

Longe das fofocas



Fátima sempre compartilhou momentos de sua vida pessoal com o público, e por isso, seu nome se manteve afastado de fofocas. "Eu vou dividir com as pessoas porque é melhor. A gente sabe que a gente não vai conseguir esconder nada de ninguém. O que eu tenho de mais valioso é a credibilidade que eu construí, então, prefiro falar. Na nossa separação, eu e o Willian fizemos juntos uma declaração e nunca mais falamos sobre o assunto e ninguém mais perguntou", disse ela, que foi casada com o jornalista durante 26 anos. Os dois anunciaram a separação em 2016.

Logo depois, ela admitiu que se surpreendeu com fato do namoro com o Túlio ter ganhado as manchetes de maneira tão rápida. "A questão com o Túlio, não esperava que minha primeira ida ao cinema ia acontecer aquilo, não. Fui ao cinema que eu cansava de ir e nunca tinha sido fotografada. Ele veio pra passar o fim de semana do feriadão (do dia 2 de novembro). A gente foi ao cinema e depois fomos jantar em um lugar super discreto. Ele foi ao banheiro, eu abri o celular. E uma foto. Não tinha visto o fotógrafo. Só pensava nele: 'Meu Deus, a vida dele vai virar'. Ele nem era deputado, era em 2017. Quando ele voltou, falei: ‘Eu tenho que te falar uma coisa’. Aí mostrei a foto. Quando ele foi a Recife, me disse que não podia nem mais comer na praça de alimentação do shopping! Nem minha mãe acreditou que aquela era nossa primeira vez.”



Como Fátima Bernardes faz para ficar longe das fofocas?



No #RodaViva, a apresentadora diz que ela mesma divide as novidades com o público, como no anúncio da separação com William Bonner.#FátimaBernardesNoRodaViva @fbbreal pic.twitter.com/qzPvQMcW83 — Roda Viva (@rodaviva) July 26, 2022

Namoro à distância

A apresentadora e o deputado federal Túlio Gadêlha estão juntos há cinco anos. Fátima, então, comentou se há chances deles dividirem o mesmo teto, já que moram em cidades diferentes. "A gente está junto sempre que possível, não faz diferença na nossa vida morar junto ou não. Se ele vem uma semana, eu vou na outra para Recife (PE). Quando eu vou pra Brasília, ele descansa. Quando ele vem, eu descanso. A gente tenta fazer uma escala que não fique sofrida para ninguém. A gente está junto a maior parte do tempo possível. Somos super comprometidos e tranquilos em relação a isso”, comentou ela, que destacou o que faz em Brasília: "Eu não vou para ambientes políticos, vou para loja de decoração, vou ao cinema".

No #RodaViva, Fátima Bernardes conta como ela e Túlio Gadêlha se dividem nos deslocamentos para estarem juntos. Confira!#FátimaBernardesNoRodaViva @fbbreal pic.twitter.com/8mVrB1P6PO — Roda Viva (@rodaviva) July 26, 2022

Posicionamento político



Fátima Bernardes ainda abriu o jogo sobre posicionamento político durante a entrevista. "Eu já dou. Não preciso falar em quem vou votar para deputado, senador… Uma moça jovem me perguntou na fila uma vez: ‘Não tive tempo para ver em quem votar. Em quem você vai?’. Fiquei muito triste em ouvir aquilo. Obviamente eu não falei. De alguma maneira, até por questões de jornalista, não preciso declarar publicamente meu voto para terem uma certeza do que eu penso", afirmou a jornalista, que revelou como escolhe seu candidato. "Hoje em dia, é importantíssimo pessoas que falem sobre sustentabilidade e que tragam políticas que pensem na mulher, e na diversidade".

"Eu não preciso declarar publicamente o meu voto para ter uma posição clara do que eu penso", afirma Fátima Bernardes no #RodaViva.#FátimaBernardesNoRodaViva @fbbreal pic.twitter.com/K1oBmDDbDv — Roda Viva (@rodaviva) July 26, 2022

Biografia

Ao ser questionada se sua história poderia ser contada em uma biografia, Fátima confessou que não tem vontade de expor sua vida em um livro. "Não me imagino. Acho que tenho uma vida muito exposta. Não tem nada que te desnude mais do que escrever. É ali onde você mais se mostra. Não estou pronta pra isso. Não me vejo escrevendo uma biografia. É uma exposição muito grande. Já pensei em escrever uma coisa mais jornalística".