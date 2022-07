Miguel Vicente encontra Thiaguinho no ’Domingão’ - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2022 11:55 | Atualizado 26/07/2022 12:08

Rio - Após viralizar nas redes sociais através de vídeos em que interpreta grandes sucessos do samba, Miguel Vicente, de apenas 11 anos, foi surpreendido pela presença de Thiaguinho, enquanto participava do auditório do "Domingão do Huck". Na ocasião, o prodígio ficou emocionado ao conhecer o cantor pessoalmente e aproveitou a oportunidade para abraçá-lo.

A interação começou com uma chamada de vídeo realizada pelo apresentador, onde Thiaguinho conversou com o menino sobre conhecer muitas pessoas que associam a imagem dos dois. "Elas lembram de mim quando eu era mais novo, porque eu tinha sua idade quando comecei a tocar", contou. "Todo mundo fala que eu pareço com você! Em um vídeo meu, alguém comentou assim: 'Thiaguinho, vem buscar seu filho!'", contou Miguel. "Eu adoraria ter um filho igual a você!", afirmou o cantor, que deixou a criança emocionada.

Posteriormente, Luciano Huck questionou se não haveria possibilidade de marcar um encontro para que os dois se conhecessem pessoalmente. "Ô, TH... Vamos arrumar um dia para você cantar com ele, então?", perguntou. "Um dia?", respondeu o artista. "Thiaguinho, posso dizer uma coisa? Nesse 'Domingão', só falta você", completou o marido de Angélica enquanto o cantor entrava de surpresa no palco, o que fez Miguel romper em lágrimas e depois, correr para abraçá-lo.





Sobre o prodígio

Miguel Vicente tem 11 anos e vive em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. O menino é considerado um prodígio do samba por sua voz e talento com o cavaquinho, que aprendeu a tocar sozinho, ainda aos 5 anos de idade.

Nas redes sociais, Miguel já obteve o reconhecimento de diversos famosos, como Neymar, Iza, Xande de Pilares e Alexandre Pires. No Instagram, o prodígio já acumula mais de 150 mil seguidores e segue publicando vídeos onde interpreta grandes sucessos de diversos sambistas.