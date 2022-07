Novela 'Pantanal' registrou recorde de audiência - Reprodução/Globo

Publicado 26/07/2022 12:55 | Atualizado 26/07/2022 13:00

Rio - "Pantanal" é a novela mais comentada no Twitter, de acordo com o relatório que a plataforma divulgou nesta terça-feira (26). Sucesso do horário nobre da TV Globo, a trama lidera o ranking, seguida por "Quanto Mais Vida, Melhor!", encerrada em 27 de maio, e "Além da Ilusão", segundo os dados referentes ao 1º semestre de 2022.

Os dados do primeiro semestre do ano afirmam que foram quase 2 milhões de tweets sobre "Pantanal" neste período. A pesquisa feita pela plataforma mostra que 76% das pessoas que usam o Twitter o fazem enquanto veem televisão.



As reprises das novelas "O Clone", "O Cravo e a Rosa", "Ti-Ti-Ti" e "A Favorita" também aparecem no ranking entre os meses de janeiro e junho. Das dez novelas novelas mais comentadas, nove são exibidas pela TV Globo. "Poliana Moça", do SBT, surge em sexto lugar.

Confira o TOP 10 das novelas mais tweetadas no Brasil em 2022:



1- Pantanal

2- Quanto mais vida, melhor!

3- Além da Ilusão

4- Um Lugar ao Sol

5- O Clone

6- Poliana Moça

7- O Cravo e a Rosa

8- Nos Tempos do Imperador

9- Ti-Ti-Ti

10- A Favorita