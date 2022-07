Pedro Bial comemora milésima edição de seu programa - Globo/Fábio Rocha

Pedro Bial comemora milésima edição de seu programaGlobo/Fábio Rocha

Publicado 26/07/2022 15:56

Rio - Com mais de 40 anos de carreira, Pedro Bial ccompleta, nesta terça-feira (26), 1000 edições do programa da TV Globo que leva o seu nome. "Conversa com Bial é um talk show da TV Globo que ganhou o prêmio APCA em 2020, na categoria “Melhor Programa”, onde o jornalista dirige entrevistas com personalidades de diferentes segmentos, estando em sua sexta temporada e cerca de 3 mil pessoas entrevistadas desde 2017.

fotogaleria

Para comemorar o milésimo programa, a produção preparou quatro programas especiais que compila alguns destaques, contando a história do talk show e retomando presenças ilustres e revelações surpreendentes.

“Fazer mil programas até que passou rápido. Difícil e trabalhoso está sendo fazer o milésimo, e os demais programas comemorativos, mas será muito bom, poderemos rever tudo o que se passou, o que se disse, coisas tão importantes, emocionantes e divertidas”, comemora Pedro Bial.



No programa desta terça, a retrospectiva conta com seleções mais curiosas das conversas com os escritores Yuval Harari e Paulo Coelho; as cantoras Rita Lee e Maria Bethânia; o cantor Mateus Aleluia; e os ex-presidentes José Mujica, do Uruguai, e Barack Obama, dos Estados Unidos.

Entre os demais entrevistados da lista destas seis temporadas estão Elza Soares, Marília Mendonça, Anitta, Ludmilla e Bruna Gonçalves, Bon Jovi, Lulu Santos, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Woody Allen, Paulo Gustavo, Jô Soares, William Bonner, Xuxa, Gisele Bündchen e Tom Brady, dentre outros.



Pedro Bial é jornalista e apresentador, estando à frente de programas como "Fantástico" por 11 anos (entre 1996 e 2007), e "Big Brother Brasil", por cinco anos (entre 2021 e 2016).