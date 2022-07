TV Globo anuncia primeiras atrações do 'Criança Esperança 2022', com Ludmilla e Zeca Pagodinho - Reprodução/Instagram

TV Globo anuncia primeiras atrações do 'Criança Esperança 2022', com Ludmilla e Zeca PagodinhoReprodução/Instagram

Publicado 28/07/2022 16:28

Rio - A TV Globo anunciou, nesta quinta-feira, que Zeca Pagodinho, Ludmilla, Gloria Groove e Pedro Sampaio são os primeiros artistas confirmados como atrações musicais do "Criança Esperança 2022". O evento acontece no dia 15 de agosto, logo depois de "Pantanal", e ainda promete trazer outros grandes nomes da música brasileira para se agitar o Palco-Esperança. A emissora carioca já adiantou que a festa contará com "parcerias inéditas e participação de projetos beneficiados".

“Há 37 anos, o show do ‘Criança Esperança’ tem o desafio de surpreender o público com números musicais inéditos que contribuem ativamente para esta campanha de mobilização. Contar com a parceria e dedicação dos maiores artistas da atualidade é peça fundamental para o sucesso do projeto", declara Antonia Prado, que assina a direção artística da iniciativa.

"É sempre muito gratificante ver todo mundo unido, vestindo a camisa, com um único objetivo: contar para o público histórias emocionantes e alavancar as doações. Porque mais que um show, temos um movimento de solidariedade que, todo ano, convida os brasileiros a transformar a realidade de milhares de crianças e jovens espalhados por todo o país”, completa ela.

Em 2022, com o tema "Educação é a nossa esperança", Taís Araujo, Tadeu Schmidt, Marcos Mion e Paulo Vieira assumem a responsabilidade de apresentar o "Criança Esperança". O evento tradicional da TV brasileira tem como objetivo conscientizar as pessoas em prol dos direitos da criança e do adolescente. A iniciativa é promovida pela TV Globo, em parceria com a UNICEF entre 1986 e 2003, e desde 2004 com a UNESCO. Anualmente, são realizados diversos shows que incentivam as doações feitas pelos telespectadores e por várias instituições.