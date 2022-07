O elenco de 'Turma da Mônica', que está de volta em série que estreou no Globoplay - Globo/Fabio Braga

O elenco de 'Turma da Mônica', que está de volta em série que estreou no Globoplay Globo/Fabio Braga

Publicado 28/07/2022 20:06

Rio - A série live-action de 'Turma da Mônica' será exibida pela TV Globo, nesta sexta-feira, depois de 'O Cravo e a Rosa', após se tornar um sucesso no Globoplay, sendo atualmente a série mais vista da plataforma. O primeiro episódio da produção inspirada nos gibis criados por Mauricio de Souza será transmitido na TV aberta e ainda ficará disponível no Globoplay para não-assinantes até o dia 5 de agosto.

fotogaleria

A primeira temporada de "Turma da Mônica - A Série" chegou ao streaming no último dia 21, trazendo o mesmo elenco dos filmes que conquistaram o público nos cinemas. Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo), Cascão (Gabriel Moreira) e Milena (Emilly Nayara) formam o quinteto principal. Ao longo de oito episódios, os amigos precisam provar sua inocência após a festa da recém-chegada Carminha Frufru (Luiza Gattai) ser sabotada.

"É muito bom estar mais uma vez com esse elenco maravilhoso e acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de cada um deles nesse novo projeto. A série está linda, cheia de mistério e com muita diversão. Está do jeitinho que a turma gosta, e ainda traz outros personagens já conhecidos dos quadrinhos que irão agitar ainda mais o Limoeiro. Todo mundo ficará ansioso para saber os desdobramentos das histórias", declarou o cartunista Mauricio de Souza.