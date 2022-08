Solange Gomes leva lado mãezona para a telinha no longa Barba, Cabelo e Bigode - Netflix/Vantoen Pereira Jr.

Publicado 05/08/2022 07:00

Rio - Focada em levar histórias brasileiras para as telinhas, a Netflix lançou 'Barba, Cabelo e Bigode', no último dia 28, trazendo o ex-BBB Lucas Koka Penteado e Solange Couto como os protagonistas da comédia suburbana. Ambientado no bairro da Penha, Zona Norte do Rio, o filme marca a estreia da dupla em uma produção original da plataforma de streaming e chega recheado de personagens que todo carioca conhece ou se identifica.

Dirigido pelo também ex-brother Rodrigo França, o longa segue a história de Richardsson, um jovem que entra em conflito ao tentar descobrir o que fazer depois de terminar a escola. A trama se desenrola com o rapaz enfrentando a pressão e expectativa de sua mãe, Cristina, que é dona do salão de beleza Saigon e sonha com um futuro estável para o filho, com diploma estável e emprego fixo. Enquanto mostra a relação materna entre os dois, 'Barba, Cabelo e Bigode' ainda traz participações especiais que vão de Juliana Alves, e Sérgio Loroza a MV Bill, Rebecca e MC Carol.

Em entrevista ao DIA, Solange Couto relembra o período das gravações do filme com tantos nomes de peso. "O time bateu um bolão, clima delicioso! Elenco maravilhoso que misturou veteranos e jovens atores, mas todos tinham uma coisa em comum: o comprometimento para que o trabalho ficasse lindo e reportasse ao público personagens que estão no dia a dia da maioria dos brasileiros", conta a atriz.

Na pele de uma mulher viúva e dona de salão no subúrbio, a artista conhecida por interpretar a dona Jura na novela 'O Clone' abre o jogo sobre as inspirações que buscou para construir sua personagem no filme. "A maior experiência foi o exercício do meu olhar para as centenas de mulheres que observei ao longo da minha vida, esse é meu maior laboratório para meus personagens", explica.

"Mesmo que eu não passe por situações, busco sempre me endereçar ao lugar de muitas. Em cada morro e ladeira existe uma Cristina, no balcão de uma padaria, no caixa da vendinha, nos salões e entre as muitas panelas que estão em cima dos fogões antes mesmo do dia clarear, e isso tudo pra 'levantar' a vida de suas famílias com dignidade", declara.

Por outro lado, aos 65 anos, Solange resgatou um pouco de sua própria vivência para interpretar a mãe que tenta equilibrar o cuidado com os filhos e os compromissos da vida profissional. "Não tive dificuldade, eu vivi isso quase que minha vida toda, sou a própria equilibrista da dramaturgia brasileira (risos). Meus filhos sempre foram minhas prioridades, e para que essas prioridades fossem providas eu tinha que fazer a vida profissional não parar", diz ela, que é mãe de Márcio Felipe, de 48 anos, Morena Mariah, 31, e Benjamin, 10.

"Nas entressafras dos trabalhos, quando demorava a voltar para a televisão, eu já bordei, já fui vender comida na feira e me orgulho disso da mesma forma que me orgulho das minhas novelas. Não me considero celebridade, sou operária da arte. Quando não tem obra, eu procuro algo pra manter esse equilíbrio", afirma a carioca. A última novela em que esteve foi "O Tempo Não Para" (2018), da TV Globo, quando interpretou Coronela, a mãe de Waleska (Carol Castro).

Com longa experiência na TV e no cinema, a atriz celebra o lançamento de 'Barba, Cabelo e Bigode', que marca seu primeiro trabalho no streaming. "Estou muito feliz e realizada em estrear na Netflix. A dramaturgia continua a mesma, mas a maneira de entregar a obra para o telespectador tem essas novas possibilidades que a tecnologia oferece. Quando recebi o convite, vibrei! Esperava essa oportunidade de ingresso profissional nesta nova realidade, e essa estreia vem marcada com um trabalho lindo e uma personagem bem brasileira que a Netflix me presenteou, sou pura gratidão."