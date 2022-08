Duda Brack - Divulgação

Duda BrackDivulgação

Publicado 04/08/2022 06:00 | Atualizado 04/08/2022 08:53

Rio - Quem vê a desenvoltura de Duda Brack em 'Além da Ilusão', da TV Globo, custa a acreditar que este é o primeiro papel da atriz de 28 anos nas telinhas. Na trama, a artista dá vida à Iolanda, uma vedete, mãe solteira, disposta a atrapalhar o romance de Isadora (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti). Ela chantageia o mágico para não contar a todos que ele não é o verdadeiro Rafael (Fabrício Belsoff). A personagem também viveu um caso com Joaquim (Danilo Mesquita).

fotogaleria

Ao ser questionada sobre com quem Iolanda deve ficar no fim da novela, Davi ou Joaquim, a artista despista. "Prefiro não ter preferências. Preferir pode impactar no desenvolvimento do meu trabalho. Mas adorei esse momento de Iolanda e Joaquim, esse caso deles. Eles se conectaram por várias dores e lados sombrios e acharam uma potencialidade, uma relação quente, divertida. O encontro deles é muito potente. Amei contracenar com o Dan, a gente é superamigo. Mas o desenrolar da trama pertence ao desejo da autora, não ao meu. Sou só uma executora".

Após aprontar poucas e boas, Duda ainda acredita na redenção de Iolanda. "Se eu não acreditar na redenção da personagem, estou condenada a não fazê-la com verdade. Preciso acreditar na redenção da Iolanda e achar todos os sentidos em mim de trazer aquilo da forma mais verdadeira, senão, não convence as pessoas, não vai emocionar", destaca a atriz, que adianta os próximos passos da personagem. "Não posso dar muito spoiler, só posso dizer que alegria de pobre dura pouco", diverte-se.

Cheia de nuances, a vedete tem dividido a opinião do público. "É uma personagem que causa. É aquela que as pessoas amam odiar ou odeiam amar", destaca Duda, que é só amores por Iolanda. "Só amo. Vou defender ela (risos). Acho que o bonito do trabalho do ator é ter algo tão distante de você e poder experimentar aquilo. Você constrói a história do personagem e defende ela até o fim. A gente tem um olhar do ser humano de julgamento. A Iolanda é uma pessoa oportunista, é ruim, mas ela também é de uma coragem de poucos", opina.

Duda também aponta o que tem em comum com a personagem. "Várias coisas. Ela é uma mulher sonhadora e apaixonada pela arte, assim como eu sou. Isso é a chama que mantém ela acesa", afirma. Para a atriz, dar vida a vedete em seu primeiro trabalho na televisão é um presente. "Ela tem drama, humor, vulnerabilidade. Poder surfar nessa onda toda é maravilhoso. A Iolanda é cheia de camadas, ela articula coisas. E cada parceiro de cena me dá a possibilidade de mostrar as vertentes dela".

O elenco da novela, inclusive, mostra muita harmonia através das redes sociais. E, segundo a artista, todo esse entrosamento ajuda em cena. "É muito bom poder criar, trabalhar e conviver com todos esses grandes artistas que me acolheram. Marisa (Orth), Bárbara (Paz), Danilo (Mesquita), Larissa (Manoela)... O carinho por eles é gigante. Dei sorte que não tem ninguém mais ou menos na novela. E estamos todos muito apegados. Nessa reta final, está todo mundo exausto, mas não queremos que a novela acabe. O clima do elenco é muito bom", ressalta.

Carreira musical

Duda Brack lançou recentemente o clipe da música "Man", que conta com a participação do ator Gabriel Leone. "O Gabriel é um grande profissional, muito criativo. Ele contribuiu muito pro clipe. Trabalhar com ele é muito bom. A parte audiovisual de 'Man' foi lançada neste mês e terminar essa 'produção', junto com a novela, é maravilhoso e simbólico. O clipe ficou muito lindo, quando vejo, me emociono", comenta ela, que focará na carreira musical após o fim de 'Além da Ilusão', no dia 19 de agosto. "Vou retomar a agenda de shows no mês que vem. Lancei o álbum “Caco de Vidro” em 2021, mas não consegui fazer shows devido a pandemia do novo coronavírus. Também vou gravar músicas novas, vou estudar", enumera.

Vida pessoal

Durante toda a entrevista, Duda se manteve bem discreta ao ser questionada sobre sua vida pessoal. "Sou meio a meio. Sou muito reservada, não sou de explanar tudo sobre minha vida. Gosto de papos filosóficos. Sou muito aberta pra trocar, comunicar. Sou extrovertida e introvertida ao mesmo tempo. Sou movida pelos encontros. Adoro astrologia, brinco que sou astróloga de boteco, curto muito fazer o mapa astral dos amigos", afirma ela, que faz suspense sobre a vida amorosa. "Essa informação que você quer custa milhões", brinca, sem dar mais informações.

Vaidosa

Além de se sentir bonita, Duda gosta mesmo é de estar com a saúde em dia. "Me cuido muito. Mais do que beleza, sou muito ligada à saúde. Gosto de ioga. Durante o processo da novela decidi voltar à academia. A verdade é que gosto de estar bem, o sol me faz muito bem, por exemplo. Cuido do meu corpo, porque ele é meu templo. Beleza é subjetivo, relativo. Adoro moda e também maquiagem", comenta.