Maria Bruaca canta com Eugênio em ’Pantanal’ e deixa telespectadores emocionadosReprodução

Publicado 03/08/2022 12:16

Rio - A atriz Isabel Teixeira, um dos grandes destaques de "Pantanal", roubou a cena mais uma vez no episódio da novela que foi ao ar na noite desta terça-feira. Na sequência, sua personagem, Maria Bruaca, soltou a voz ao lado de Eugênio (Almir Sater). Maria Bruaca cantou "Romaria", música de Renato Teixeira, pai de Isabel, além de outras canções.

Expulsa de casa por Tenório (Murilo Benício), Bruaca foi acolhida pelo chalaneiro Eugênio e entoou todo seu repertório de modas de viola, como a música "Meu Primeiro Amor", de 1955, que ficou conhecida na voz de Cascatinha e Inhana.

Os internautas adoraram as cenas e chegaram até a "shippar" Maria Bruaca com Eugênio. "Isabel Teixeira cantarolando Romaria, de Renato Teixeira, seu pai. Sutil e emocionante", disse uma pessoa no Twitter.