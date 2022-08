Giovanna Gold, a Zefa original de 'Pantanal', diz ter sido ignorada por Paula Barbosa - Montagem/Reprodução/Globo/João Miguel Júnior

Rio - Enquanto alguns atores do remake de "Pantanal" registraram os encontros com o elenco da versão original, este não foi caso de Paula Barbosa e Giovanna Gold, que deu vida à Zefa original, em 1990. Em live no Instagram, a atriz de 58 anos revelou que tentou entrar em contato com a artista que assumiu seu papel na novela das 21h, mas não teve resposta.

"Mandei uma mensagem para ela, desejei boa sorte, mas ela não me falou nem obrigado", disse Giovanna, em entrevista no perfil do jornalista Luciano Santiago. Na trama, a ex-empregada de Tenório se envolve com Tadeu, que atualmente é interpretado por José Loreto, enquanto o papel foi de Marcos Palmeira na primeira versão da novela, que conquistou o Brasil ao ser exibida na TV Manchete.

Durante o bate-papo, Giovanna ainda falou sobre a importância de Zefa em sua carreira e abriu o jogo sobre o apego que tem com a personagem criada por Benedito Ruy Barbosa: "Foi uma personagem que fiz com muito amor, que persistiu e floresceu. A prova disso é que, depois de tanto tempo, ainda sou lembrada por ela. Botei muito amor na Zefa e me comprometi com as emoções dessa personagem na época", declarou.