Publicado 05/08/2022 17:09

A TV Globo fará uma exibição especial de "Viva o Gordo", programa humorístico que Jô apresentou na emissora e seu primeiro programa solo, que foi ao ar entre 1981 e 1987. A atração vai ao por volta das 23h25, após o "Globo Repórter".

A segunda homenagem será feita pelo SBT, para onde o apresentador foi no final da década de 80. A emissora vai exibir a última edição do talkshow “Jô Soares Onze e Meia”, que foi ao ar em 30 de dezembro de 1999. Na ocasião, Jô conversou com Hebe Camargo, Gugu Liberato e Carlos Alberto de Nóbrega. A reprise será exibida na madrugada deste sábado (6), por volta de 01h00, em substituição ao "The Noite".