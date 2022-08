Ivete Sangalo e Maria Bethânia são anunciadas como atrações do 'Criança Esperança 2022' - Montagem/Rafa Mattei/Teresa Lamboglia

Publicado 05/08/2022 21:01

Rio - Depois de Zeca Pagodinho e Ludmilla, a TV Globo confirmou Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Pabllo Vittar como atrações musicais do "Criança Esperança 2022". Em nota divulgada nesta sexta-feira, a emissora anuncia mais artistas que subiram no Palco-Esperança no dia 15 de agosto para agitar a festa. Gaby Amarantos, Liniker e Rebecca se juntam aos atores Gabriel Sater e Guito, de "Pantanal", para compôr o time que levará muita música para o evento que arrecadará doações para a educação.

De acordo com a Globo, os outros que participarão da festa são Ana Karina, Carlinhos Brown, Dilsinho, Djonga, Júnior Lima, L7NNON, Péricles, Timbaladies e Toni Garrido. Anteriormente, a emissora carioca já havia confirmado shows de Gloria Groove e Pedro Sampaio na 37ª edição do "Criança Esperança".

Em 2022, com o tema "Educação é a nossa esperança", Taís Araujo, Tadeu Schmidt, Marcos Mion e Paulo Vieira assumem a responsabilidade de apresentar o "Criança Esperança". O evento tradicional da TV brasileira tem como objetivo conscientizar as pessoas em prol dos direitos da criança e do adolescente. A iniciativa é promovida pela TV Globo, em parceria com a UNICEF entre 1986 e 2003, e desde 2004 com a UNESCO. Anualmente, são realizados diversos shows que incentivam as doações feitas pelos telespectadores e por várias instituições.