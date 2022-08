Sonia Abrão 'mata' Ziraldo ao se despedir de Jô Soares no programa 'A Tarde é Sua' - Montagem/RedeTV!/Reprodução da internet

Publicado 06/08/2022 13:09 | Atualizado 06/08/2022 13:36

Rio - Sonia Abrão cometeu um deslize ao lamentar a morte de Jô Soares no "A Tarde é Sua", da RedeTV!, desta sexta-feira. A apresentadora relembrava o último convidado do "Programa do Jô", quando afirmou que o cartunista Ziraldo já teria morrido. O erro não passou despercebido pelo público e a jornalista pediu desculpas pela gafe pouco depois.

"O último programa foi com o Ziraldo, que foi outro genial que também já partiu", declarou Sonia, que emendou: "Mas o que ficou na memória do público como despedida foi o programa com o Rei Roberto Carlos", disse ela, que comentava os últimos programas de Jô antes de se despedir da TV Globo.

Rapidamente, internautas apontaram o erro nas redes sociais e a apresentadora se retratou ao vivo: "Deixa só eu corrigir uma informação errada que eu dei em relação ao que, graças a Deus, não aconteceu. Eu falei que o Ziraldo era outro gênio que tinha partido. Mas, graças a Deus, ele continua aqui com a gente. Ziraldo, bota na conta da comoção, na verdade, tá certo?", pediu ao cartunista de 89 anos.

Ziraldo foi o convidado do "Programa do Jô" exibido pela TV Globo em 16 de dezembro de 2016. Na ocasião, o apresentador se emocionar ao encerrar o período em que comandou o programa marcado por entrevistas icônicas. "Que alegria ver tantos amigos queridos aqui na plateia. O programa só durou esse tempo todo graças a essa equipe. Minha vida realmente mudou graças à plateia, sem vocês eu não existo. A todo esse pessoal, meu eterno beijo do Gordo", declarou.

Conhecido pela criação de "O Menino Maluquinho" e outros clássicos, Ziraldo sofreu um acidente vascular cerebral em setembro de 2018. O cartunista deu entrada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, em estado grave e ficou internado por quase um mês.

Jô Soares morreu, aos 84 anos, na madrugada de sexta-feira, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava uma pneumonia. A causa da morte não foi divulgada pela família. Amigos e familiares se despediram em velório restrito, e o corpo do ator será cremado em Mauá, na região metropolitana de São Paulo.