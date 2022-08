Carla Cristina Cardoso dá vida a seu primeiro papel dramático na telinha - Thais Monteiro/ Divulgalção

Carla Cristina Cardoso dá vida a seu primeiro papel dramático na telinhaThais Monteiro/ Divulgalção

Publicado 09/08/2022 05:00

Rio - Carla Cristina Cardoso dá vida a seu primeiro papel dramático na telinha como Felicidade, em 'Além da Ilusão', da TV Globo. Casada com Onofre (Guilherme Silva) e mãe de Letícia (Larissa Nunes), Madalena (Vivi Sabino) e Lucinha (Zu Vedovato), a personagem é uma mulher simples e que faz de tudo para ver a família bem. Em entrevista ao Dia, a atriz de 46 anos diz que encarou o novo desafio da carreira com muita facilidade.

fotogaleria

"Não achei difícil, estou me divertindo. Não ligo muito do que me colocam, quero trabalhar. Faço drama, comédia. Nós comediantes somos atores também, a gente faz tudo", garante a artista, que aponta suas semelhanças com a personagem. "Todo mundo tem um pouquinho de Felicidade por ser compassiva. A gente é compassiva com a vida, com alguns familiares, com o marido, os amigos... A Felicidade não é submissa. Ela trabalha, ela quebra o pauzinho com o Onofre, mas ela aceita algumas coisinhas pra ter a paz. E é isso, às vezes mais vale a paz que a razão".

Na reta final do folhetim, Carla dá um spoiler sobre sua trama: "O entrar na linha do Onofre é realizar o sonho dele, já que ele largou o futebol porque a Felicidade engravidou. Ele vai quase conseguir realizar esse sonho. A Felicidade fica contente em ver a família bem. E vai ter uma passagem do tempo bem surpreendente na novela. Não só da minha personagem", adianta a atriz, sem dar mais detalhes.

Se Felicidade é uma mulher mais discreta, Carla é um furacão. Daquelas mulheres cuja gargalhada contagia. O bom humor e o jeito leve de levar a vida da artista deveria ser exemplo para muitos. "Ser feliz é acordar bem, com tudo em ordem, ter a família com saúde, você abrir a geladeira e ter algo pra comer, é ter amigos do peito. Conheço muita gente que tem tudo isso e acorda reclamando. Você tem que acordar bem, disposto, tem que colocar a roupa na máquina de lavar roupas gargalhando, porque conheço quem não tenha. Claro que temos nossos dias mais pra baixo, mas a gente precisa ser feliz e transmitir essa felicidade. Sou feliz pagando minhas contas e gargalho dos problemas. Não que isso vai resolvê-los, mas fica tudo mais leve", acredita.

Vida pessoal

Carla Cristina Cardoso está há dois anos solteira. No entanto, ela admite que está aberta a novas paqueras. "O coração está ótimo, está no lugar (risos). Estou solteira há dois anos, me resguardei (risos). Agora, estou começando a dar umas olhadas em volta, abrir o leque... Não tem nada pra eu te falar sobre novo affair, mas creio que esse ano aparece", brinca ela, que acredita no amor de todas as formas.

"Acredito no amor de todas as formas, idades. Sou bissexual. As pessoas precisam parar com esse preconceito, de cor, gênero, idade. A gente não pode fazer mais nada, nem amar. Está chato. Temos pouco tempo aqui na Terra, ser feliz é uma responsabilidade nossa. Tem que esquecer isso de idade, é só um número. Tem que esquecer isso de ser branco com preto, branco com azul, preto com rosa. A vida é uma paleta. Todo mundo teve lápis de cor no colégio. O importante é a gente ver os casais se amando, beijando na boca".

Maternidade

A atriz também não esconde o desejo de ser mãe. "Há sete anos, operei e tirei tudo. Então, não posso gerar um bebê. Mas posso ser mãe, quero ser. Tenho pensado seriamente em adotar, mas não recém-nascido. Sempre quis ter gêmeos, acho que eles vão me achar", opina ela, que é voluntária de um abrigo.

A figura materna na vida de Carla também ganha destaque: "Minha mãe, Dona Iracema, era simples, mas sábia. Aprendi muito com ela, a forma de levar a vida, de não se deixar abater. Ela me falava: 'Quando sair de casa não leva e quando chegar não traz'. Esse é um dos ensinamentos dela que carrego comigo".

Amor por Santa Teresa

Moradora de Santa Teresa, a atriz é só alegria ao falar sobre seu bairro. "É ótimo, o meu bairro é histórico, turístico, é silencioso. Conheço tudo aqui. Passei minha infância aqui, morei na favela da Biquinha, em um barraco de madeira. Depois, nos mudamos, e fui pro Catumbi. Mas voltei, minha família é daqui", comenta ela, que admite o cansaço de morar longe dos Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio, onde ocorrem as gravações da novela.

"Morar próximo ao trabalho não é luxo, é um conforto pro nosso trabalho. Tenho um sofrimento grande nesse sentido. Pra quem estuda muito como nós, estar a 10 minutos de casa é luxo. Já até pensei em dividir com alguém pra lá, mas meu lugar é em Santa Teresa. Então, pego muito carro de aplicativo, divido com os amigos para não ficar pesado pra ninguém. Se eu pegar metrô tenho que ir de boné, óculos escuro. Mas não é porque sou metida, é porque eu gosto de conversar. Então, se a tiazinha me para para falar, eu vou contar minha vida. Só que tem dias que a gente está com pressa", diverte-se.

Novos projetos

Após o fim de 'Além da Ilusão', Carla já tem outro trabalho em vista. Contudo, a atriz faz suspense sobre o que se trata. "O outro trabalho é de uma época atual, diferente da Felicidade. E também não quer dizer que esse novo trabalho é na firma", brinca Carla, ao dar dicas sobre a nova produção.

Ao ser questionada se acha bom o contrato por obra, a artista se diverte. "Eu acho ótimo, porque nunca tive o contrato grande. Quem me dera se eu tivesse um contrato fixo, nem sei o que é isso. Sou campeã em fazer participação. Lembra do 'Linha Direta'? Eu amava. Sempre tinha trabalho pra gente com cara de pobre, era a moça do mercadinho, do gás, aluguel. Aquele trabalho salvava a gente no fim do mês", recorda, aos risos.