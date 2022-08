Pedro Cardoso acusa WarnerMedia de roubar seu projeto - Reprodução Internet

Publicado 10/08/2022 09:03

Rio - O ator Pedro Cardoso, de 59 anos, usou o Instagram para fazer um desabafo sobre a série "Área de Serviço", que ele criou em parceria com a mulher, Graziella Moreto, de 50. O artista afirmou que os produtores da WarnerMedia "assassinaram" a obra, que ele desenvolveu para a HBO Max.

"Boa noite. Eu vou ler um texto. Eu peço desculpas, é um assunto um pouco aborrecido. Eu estou usando essa rede antissocial como um cartório público. Quero registrar a minha posição sobre tudo que se passou na série Área de Serviço. Eu estou aqui para enterrar uma criação minha e de Graziella que foi assassinada ainda recém-nascida pela Dueto Produções, e pela Warner Meadia. Tenho dito que Graziella e eu tivemos a liderança da série roubada de nós pela Dueto, com a conivência de administradores da WarnerMedia. Posso imaginar já que haverá quem venha dizer que não é verdade, que tudo isso é uma farsa cuja finalidade era eu me fazer diretor da série para me deliciar com o poder que eu tanto adoro. Como se eu não fosse muito mais que diretor da série. Eu sou criador da série. Não precisaria exercer a função de diretor para ter poder sobre o que eu mesmo criei", iniciou.

O ator acusou Monique Gardenberg, sócia da Dueto Produções e coprodutora da série, de excluí-lo do projeto, ficando com a posição de diretora-geral depois de uma negociação secreta com a WarnerMedia. "É um crime que esse projeto tenha sido destruído. Um crime contra Graziella e contra mim, mas também um crime contra o interesse público", disse Pedro Cardoso, que também chegou a dizer que provavelmente antecipará sua aposentadoria.

Monique Gardenberg afirmou que não vai se pronunciar publicamente e que Pedro Cardoso terá "oportunidade de expor suas alegações" na Justiça.

A HBO Max afirmou que a companhia não comenta assuntos internos. "A HBO Max informa que todas as produções e parcerias com as produtoras brasileiras são realizadas em comum acordo com todas as partes envolvidas, respeitando e cumprindo as exigências legais. Valorizamos e cultivamos relações de confiança com nossos talentos, criadores e colaboradores, e o cumprimento dos requisitos legais entre todas as partes envolvidas em nossas produções. Cabe ressaltar que a companhia não comenta sobre assuntos internos de seus colaboradores e talentos", disse em comunicado ao "Uol".

Pedro Cardoso está fora da TV há oito anos, desde 2014, quando chegou ao fim a série "A Grande Família", na TV Globo. O ator interpretou o personagem Agostinho Carrara por mais de 13 anos. Ele também foi contratado da Globo por 26 anos. Após sair da emissora, o ator chegou a fazer algumas críticas à sua antiga casa.

Em 2016, em entrevista ao "Programa do Gugu", Pedro Cardoso disse ter ficado triste com a demissão. "Fiquei tristíssimo. Eu merecia ter um projeto meu. Fizeram uma má avaliação empresarial, deveriam ter olhado para mim, observado o resultado do meu trabalho em tantos anos, e analisado se eu conseguiria capitanear um projeto", afirmou.