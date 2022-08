Marcela Fetter no Encontro - Reprodução

Publicado 10/08/2022 14:23 | Atualizado 10/08/2022 14:33

Rio - A atriz Marcela Fetter, que interpreta a personagem Érica em "Pantanal", passou por uma verdadeira saia justa no "Encontro" desta quarta-feira. Ela falava da relação controversa que sua personagem tem com os pais, quando usou um termo racista e foi corrigida ao vivo por Manoel Soares. Além dele, Patrícia Poeta e Tati Machado também participavam do bate-papo.

"A Érica que não é dessa família. Ela é a ovelha negra da família", disse a atriz. "Ou branca", rebateu Manoel, na mesma hora. O climão se instaurou no estúdio. A plateia, então, começou a rir e o clima se desfez.

Na internet, a correção de Manoel foi elogiada. "Manoel Soares sutilmente corrigindo a expressão racista da atriz de Pantanal de 'ovelha negra' para 'ovelha branca'. Amei?", disse uma pessoa. "Te amo, Manoel. Sempre certeiro", disse outro internauta.