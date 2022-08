Ana Maria Braga coloca bico de papagaio e beija Louro Mané - Reprodução da TV Globo

Publicado 10/08/2022 15:53

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga contou no Twitter, nesta quarta-feira, que golpistas estão usando seu nome e da produção do "Mais Você" indevidamente. Os criminosos têm se passado pela produção do programa para vender panelas que não existem.

"Se algo parece muito bom para ser verdade, provavelmente é porque não é", avisou a apresentadora nas redes sociais.

Atenção. Estão usando meu nome, o nome do meu programa, para vender panelas que não existem. Se algo parece muito bom para ser verdade, provavelmente é pq não é pic.twitter.com/4S7m39qnCM — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 10, 2022

No post, Ana Maria mostra um jogo de panelas de R$499 sendo vendido a R$ 299, apenas no pix, e um seguidor comentou: "Tudo seu tem verificado, se a pessoa compra algo sem o selinho de verificado é falta de atenção mesmo".