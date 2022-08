Alice Wegmann - Gabriel Rangel / Ag. News

Publicado 11/08/2022 07:38

Rio - O elenco de "Rensga Hits" se reuniu no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, para a festa de lançamento da série, na noite desta quarta-feira. Alice Wegmann, Deborah Secco, Lore Improta, Rafa Kalimann, Fabiana Karla e mais famosos prestigiaram o evento.

A série "Rensga Hits" conta a história de Raíssa Medeiros (Alice Wegmann), uma jovem que é traída pelo noivo e o abandona no altar. Ela parte então em busca do sonho de se tornar cantora em Goiânia. Tudo começa a dar errado e Raíssa compõe uma música para expressar seus sentimentos. A canção acaba se tornando o maior sucesso do sertanejo feminino, mas na voz de Gláucia Figueira (Lorena Comparato).