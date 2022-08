João Guilherme Silva, filho de Faustão, deixa apresentador constrangido após fazer pergunta sobre sexo - Reprodução

Publicado 11/08/2022 11:20

Rio - João Guilherme Silva, de 18 anos, filho do apresentador Faustão, deixou um climão no "Faustão na Band", na noite desta quarta-feira, ao fazer uma pergunta relacionada a sexo durante a atração. "A relação sexual até o nono mês [de gestação] é liberada? Como funciona isso?", perguntou o rapaz, deixando o pai levemente constrangido.

As bailarinas de Faustão deram gargalhadas com a pergunta, mas a ginecologista Michele Panzan, que participava do quadro "Direto com o doutor", respondeu prontamente. "Tá certo, é isso mesmo! Tem que saber isso, claro! É importante! É uma pergunta super frequente no consultório", iniciou a médica.

"Relação sexual durante a gestação, normal. Não vai 'cutucar' o neném, não vai causar nenhum problema à gestante. É altamente recomendável relação sexual durante a gestação, exceto casos à parte", disse Michele. Logo em seguida, Faustão mudou de assunto.