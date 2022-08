’Família Além da Ilusão’, composta por Alexandra Richter, Bárbara Paz, Danilo Mesquita, Paulo Betti e Carla Cristina Cardoso - Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 11/08/2022 15:20

Rio - Ivete Sangalo reúne parentes queridos, com muita diversão, no palco do 'Pipoca', neste domingo. Para o 'Duelo de Família', a apresentadora recebe a 'Família Sangalo', representada por suas sobrinhas Maria e Camila, sua prima Ana Carolina e seu amigo Dito.

Do outro lado, brinca a 'Família Além da Ilusão', composta por Alexandra Richter, Bárbara Paz, Danilo Mesquita, Paulo Betti e Carla Cristina Cardoso. Os dois grupos jogam em busca de um prêmio em dinheiro que será doado ao 'Criança Esperança'.



Já no 'Jogo do Sofá', a disputa fica entre Marcelo Serrado, o Moa de 'Cara e Coragem', e Ailton Graça, contra Rafa Kalimann e o cantor Paulo Ricardo, que também se apresenta com Veveta. No 'Vale a Pena Rir de Novo', a apresentadora faz uma homenagem ao humorista Chico Anysio. Ivete é "Bento Carneiro", o Vampiro Brasileiro, enquanto Ailton Graça e Marcelo Serrado são "Calunga", e precisam achar bolinhas no cenário para acumularem pontos na brincadeira.