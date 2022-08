Solange Gomes discute com Vitória Bellato no reality show ’Ilha Record’ - Reprodução

Publicado 12/08/2022 11:21 | Atualizado 12/08/2022 11:21

Rio - A ex-participante da "Banheira do Gugu" Solange Gomes armou o maior barraco no "Ilha Record" que foi ao ar nesta quinta-feira. Ela se irritou com o comportamento da influenciadora digital Vitória Bellato e chegou a compará-la a um cachorro. A confusão começou depois que Solange disse que Vitória e Jaciara foram falsas com Ste Viegas.

"Você tem que saber a diferença de se posicionar e ficar apontando o dedo para os outros", disse Vitória para Solange. "Rex, fica quieto, Rex", respondeu a ex-Banheira do Gugu comparando Vitória a um cachorro. "Falta de respeito, agora você é cachorro. Uma mulher de quase 50 anos brigando com uma menina de 20", disse Jaciara.

"Você é falsa, fingida. Agora quer brigar? Você é falsa", disparou Solange. A discussão continuou até que Vitória começou a chorar e jogou uma almofada em Solange. "Bate em mim, vem! Maria vai com as outras", berrou a modelo, que ainda chamou Vitória de "fraquinha".

Em conversa com Jaciara, Vitória continuou chorando e disparou: "A Solange é muito ruim, ela é muito ruim".