Taís Araújo e Paolla Oliveira dançam É o Tchan nos bastidores de ’Cara e Coragem’ - Reprodução Internet

Taís Araújo e Paolla Oliveira dançam É o Tchan nos bastidores de ’Cara e Coragem’Reprodução Internet

Publicado 12/08/2022 12:39

Rio - Paolla Olveira postou no Instagram, nesta sexta-feira, um momento de descontração ao lado de Taís Araújo nos bastidores da novela "Cara e Coragem". No vídeo, as amigas aparecem dançando uma música do grupo É o Tchan. "Domingo ela não vai, mas na sexta vai sim... Gravar #CaraECoragem pra vocêsss", brincou Paolla na legenda.

fotogaleria

Marcelo Serrado, que também está no elenco da novela, comentou emojis de coração na publicação das atrizes. A atriz Mel Lisboa postou emojis de gargalhada.

Paolla Oliveira tem o costume de compartilhar momentos engraçados nas suas redes sociais. Recentemente, ela também fez uma postagem em que aparece malhando na academia e dublando a personagem Juma Marruá, de "Pantanal", que virou meme por sempre falar "Quero ir embora, quero ir embora daqui".