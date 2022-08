Deborah Secco muda de expressão ao ver câmera se aproximando durante apresentação de Wanessa Camargo no ’Altas Horas’ - Reprodução

Publicado 15/08/2022 08:10

Rio - Deborah Secco deu o que falar durante sua participação no "Altas Horas", de Serginho Groisman, na TV Globo, no último sábado. A atriz estava assistindo a apresentação de Wanessa Camargo na atração e, assim que viu a câmera se aproximando, mudou radicalmente de expressão, abrindo um largo sorriso.

Os internautas não deixaram o momento passar despercebido e trouxeram à tona o passado de Deborah e Wanessa. É que quando Deborah namorava Dado Dolabella nos anos 2000, ela foi traída pelo ator com Wanessa Camargo.

Depois de muita repercussão e do vídeo viralizar nas redes sociais, Deborah Secco esclareceu que nunca houve uma "rixa" entre ela e a cantora. "A Wanessa estava ali, deusa, cantando. E eu fui vendo a câmera dando 360º nela, vi que o fio ficou no chão, a Wanessa foi andando pra trás, quase enganchando o pé no fio, e eu vou ficando um pouco aflita, viajando naquilo, com uma câmera tipo: 'vai enganchar, vai enganchar'", explicou a atriz.

"E quando vejo que a câmera está em mim, dou um sorriso para tentar disfarçar o indisfarçável. Mas parem de criar coisa de passado, pelo amor de Deus! Aliás, eu adoro a Wanessa. Sou fã, quero que a Wanessa seja feliz como for. Foi só um meme engraçado, mas não tem nada disso que vocês estão 'pirando'", garantiu Deborah.

Wanessa era casada com o empresário Marcus Buaiz, mas recentemente surgiram rumores de que a cantora retomou seu namoro com Dado Dolabella. Eles ainda não falaram publicamente sobre o assunto, mas já foram flagrados juntos na rua, em um festival de meditação e posaram juntos na festa de 42 anos do ator, em julho deste ano.