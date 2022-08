Paulo Vieira passa por constrangimento no ’Domingão’ com cinturão que não foi pensado para o seu tamanho - Reprodução

Publicado 15/08/2022 09:31 | Atualizado 15/08/2022 09:33

Rio - Paulo Vieira deu um verdadeiro show no quadro "Batalha do Lip Sync", no "Domingão com Huck", da TV Globo, neste final de semana. Usando uma fantasia do filme "Frozen", o humorista venceu a disputa contra a atriz Letícia Colin. Em uma performance pra lá de divertida, Paulo Vieira cantou a versão brasileira da música tema do longa infantil, "Livre Estou". No entanto, os internautas se revoltaram com um constrangimento pelo qual Paulo Vieira precisou passar no palco do programa.

O vencedor da batalha recebeu um cinturão como prêmio. Mas o acessório era pequeno e não coube nele. Imediatamente, os internautas começaram a acusar a produção do programa de gordofobia por não pensar em fazer um cinturão com as medidas de seu convidado.

"É no braço que bota, é smartwatch", brincou Paulo Vieira, constrangido. "Acabou de ganhar uma pescoceira do Lip Sync", disse Luciano Huck, tentando amenizar a saia justa. "Paulo ganhou o cinturão e o não tiveram o cuidado de fazer um cinturão do tamanho dele. Gordofobia no Caldeirao do Huck", comentou um internauta no Twitter.

"É isso o que rola em acentos, catracas de ônibus, em roupa cirúrgica... é o cotidiano da pessoa gorda num mundo que não pensa nelas nas situações mais básicas", disse outra pessoa.