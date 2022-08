Em 'Além da Ilusão', Alexandra Richter interpreta Julinha, mulher viciada em jogos - Globo / Fábio Rocha

Em 'Além da Ilusão', Alexandra Richter interpreta Julinha, mulher viciada em jogosGlobo / Fábio Rocha

Publicado 16/08/2022 07:00 | Atualizado 16/08/2022 07:31

Rio - Alexandra Richter conquistou o público ao interpretar a simpática Julinha na novela 'Além da Ilusão', que terá seu último capítulo exibido nesta sexta-feira, dia 19, na TV Globo. Com o fim da trama das 19h, a atriz celebra a oportunidade que teve de assumir o papel da mulher de Constantino (Paulo Betti), embarcando em uma série de confusões que arrancaram risadas dos telespectadores. Em entrevista ao DIA, a humorista comenta a experiência de voltar à telinha na obra escrita por Alessandra Poggi.

"Julinha foi um presente pra mim. Depois desses dois anos com tanto sofrimento e perdas, fazer uma personagem leve, alegre e que diverte o público foi muito importante mim", declara a artista. Na história, Alexandra interpreta uma mulher viciada em jogos, o que causa diversos problemas para o marido, o dono do cassino em Campos dos Goytacazes, cidade onde a novela se desenrola.

A atriz relembra o momento em que recebeu o convite para se juntar ao elenco do folhetim histórico, quando ainda chorava a perda de um amigo querido. "Luiz Henrique Rios (diretor artístico) me ligou num momento em que eu estava muito triste com a partida do Paulo Gustavo. Então, 'Além da Ilusão' chegou na hora certa", afirma Richter. Ela contracenou com o humorista, que morreu em maio de 2021, vítima da covid-19, na adaptação de 'Minha Mãe é uma Peça' para os cinemas, interpretando uma das irmãs de dona Hermínia ao longo dos três filmes que foram sucesso de bilheteria no Brasil.

Retorno às telinhas

A novela protagonizada por Larissa Manoela e Rafael Vitti foi a primeira em que a artista participou desde que interpretou a bióloga Monalisa, em 'O Tempo Não Para' (2018-2019). Retornando ao formato, a atriz destaca a "mistura de sentimentos" que teve antes mesmo de começar a gravar os capítulos. "Começamos a preparação ainda na segunda onda (de covid-19) e tudo foi feito com máscara, mas a presença da direção e da autora na preparação foi um combustível para que o elenco seguisse mais seguro. Completamente diferente da experiência anterior", diz.

"Eu nunca tinha passado pela experiência de ter a presença da direção e autora na preparação. Além do trabalho de corpo e voz, e de pesquisa que eles nos apresentaram. Tudo contribuiu para que o elenco entrasse numa sintonia muito afinada. Formamos uma família, mesmo entre núcleos que não contracenam a energia é de afinidade e união", avalia a atriz, que completa o núcleo cômico da novela ao lado de Paulo Betti, Arlete Salles, como Santa, e Caroline Dallarosa, a jovem Arminda.

Interpretando uma família divertida na trama, o quarteto recebeu diversos elogios nas redes sociais por garantir momentos leves e importantes para a história. Agora, Alexandra revela o segredo por trás da química vista em cena. "Desenvolvemos no caminho do afeto. A gente se gosta de verdade e vou levar isso pra vida", conta.

Seis meses após a estreia, 'Além da Ilusão' chega ao fim com a exibição do último capítulo nesta sexta-feira. No entanto, os fãs de Alexandra Richter ainda podem prestigiar outro trabalho da atriz, que se apresenta aos fins de semana no Teatro Opus Frei Caneca, em São Paulo, com o monólogo 'Uma Loira na Lua'. "Não vou tirar férias agora", brinca a artista. A peça estreou no último dia 5 e fica em cartaz até o dia 28 de agosto.