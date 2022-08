Ana Castela participa do ’Domingão’ e web pergunta: ’Cadê a Melody?’ - Reprodução

Publicado 15/08/2022 11:35

Rio - A cantora Ana Castela, de 18 anos, participou do "Domingão", da TV Globo, neste final de semana, e apresentou a música "Pipoco". A canção é uma parceria com MC Melody e os internautas logo começaram a questionar o motivo de a funkeira não estar no palco junto com Ana Castela.

Apresentador do "Domingão", Luciano Huck chegou a citar o nome de Melody, mas ela não participou do programa. "Essa música só hitou por causa dela e agora ficam boicotando a garota", disse um internauta no Twitter. "Por que não levaram a Melody pra cantar Pipoco junto com a Ana Castela?", questionou outra pessoa. "Nada a favor da Melody, porém, com pena da música fazer sucesso por conta dela e ela não ser convidada pro programa", disse outra internauta.