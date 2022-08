Patrícia Poeta corta Valéria Almeida e recebe críticas - Reprodução

Publicado 15/08/2022 12:01

Rio - A apresentadora Patrícia Poeta deu um corte na repórter Valéria Almeida, que apresentava o quadro do "Bem Estar", no "Encontro" desta segunda-feira. Valéria falava sobre amamentação com Nanda Costa quando houve um problema técnico. Patrícia Poeta, então, tentou ajudá-la, mas acabou interrompendo e finalizando a conversa.

"Valéria, muito obrigada pela sua participação", disse a apresentadora, seguindo com o programa, sem deixar a colega terminar de falar. Após a saia justa, o nome de Patrícia Poeta ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira.

"Vocês não percebem o quanto Patrícia Poeta não dá espaço nem para Valéria Almeida da Saúde?", perguntou uma pessoa. "Quando as pessoas falam que a Patrícia Poeta corta / interrompe as pessoas não é hate ou cancelamento, é real.", disse outro internauta.

Mas também houve quem defendesse a apresentadora. "Patrícia Poeta cortou Valéria porque o diretor deve ter apressado ela no ponto. Hoje vamos dá um desconto né?", disse uma telespectadora.