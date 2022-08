Ana Maria Braga apresentará o Mais Você em novo horário, a partir do dia 4 - Divulgação/TV Globo

Ana Maria Braga apresentará o Mais Você em novo horário, a partir do dia 4Divulgação/TV Globo

Publicado 15/08/2022 14:35

Rio - A audiência da Super Manhã da TV Globo segue em alta. Na semana passada, entre 8 e 12 de agosto, a sexta semana no ar nesta nova fase, o ‘Mais Você’ registrou recorde de audiência e participação semanal com 8 pontos e 26% de share em São Paulo. Foi a maior audiência semanal do programa desde a última semana antes da troca de horários, de 27 de junho a 1º de julho.

fotogaleria

No mesmo período, o ‘Encontro’ repetiu a boa performance da semana anterior, registrando 8 pontos de audiência e 29% de participação em São Paulo.



No Rio de Janeiro, ‘Mais Você’ registrou a melhor média semanal desde a segunda semana da nova fase, com 10 pontos e 30% de participação. O ‘Encontro’, por sua vez, igualou a semana com maior média, com 9 pontos de audiência e 32% de participação, um crescimento de +1 ponto a audiência em relação à semana anterior.