Sérgio Guizé e Isadora Cruz em 'Mar do Sertão' - Divulgação / TV Globo

Publicado 15/08/2022 14:44

Rio - O "Globo Repórter" que vai ao ar na próxima sexta-feira (19) vai mostrar os bastidores da novela "Mar do Sertão", que estreia este mês na TV Globo substituindo "Além da Ilusão". Candoca e Zé Paulino, papéis interpretados por Isadora Cruz e Sérgio Guizé, fazem o par romântico da nova novela, que teve algumas cenas gravadas no Nordeste e nos Cânions do São Francisco, em Alagoas.

"A gente está aqui no meio dessa natureza, dessas pedras que têm uma energia muito forte. Acho que dá uma inspiração diferente”, disse Isadora Cruz ao "Globo Repórter. Sérgio Guizé completou: “Acho que é um lugar super incrível. É muito bom começar o trabalho daqui para o personagem nascer também”, revelou o ator.