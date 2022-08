Viola Davis é confirmada no elenco de ’Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes’ - Reprodução/Instagram

Viola Davis é confirmada no elenco de ’Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes’Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2022 17:48 | Atualizado 15/08/2022 18:05

Rio - Viola Davis foi confirmanda no elenco do prequel "Jogos Voravez - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes". A vencedora do Oscar de "Melhor Atriz Coadjuvante" de 2017 irá interpretar a grande vilã da trama, Drª. Volumnia Gaul, organizadora da 10ª edição dos "Jogos Vorazes".

fotogaleria

"Desde o início, Viola era nosso sonho para a Dra. Gaul por causa da inteligência e emoção que ela traz para cada papel", diz Francis Lawrence. Ele foi o diretor de três dos quatro filmes da saga e retorna para dirigir o spin-off.

Baseada no livro de mesmo nome, que foi lançado em 2020, o filme trará de volta aos cinemas o universo distópico de Suzanne Colins. Nesta retomada, a história se passará 64 anos antes dos primeiros filmes, durante os "Dias Sombrios" de Panem, o país fictício onde a saga acontece.

A série de livros "Jogos Vorazes" é ambientada em uma nação totalitarista que é dividida em 12 distritos, além da capital. A cada ano dois jovens de cada distrito são escolhidos para participarem dos Jogos Vorazes, que é uma espécie de reality show mortal promovido pela elite, onde apenas um sai vivo. Na nova produção, o livro que será adaptado para filme se passa em um período anterior a saga, retratando a vida do tirânico Presidente Snow.

O diretor da franquia explicou a importância da personagem de Viola para o desenrolar da história. "Drª. Gaul é tão cruel quanto criativa e tão temível quanto formidável. A experiência de Snow como operador político se desenvolve em grande parte devido às suas experiências com ela, a figura mais dominante dos jogos. Gaul é fundamental para moldar o jovem Coriolanus Snow no homem que ele se tornará", comentou.

"Somos incrivelmente sortudos por ter uma atriz com o alcance e a presença extraordinários de Viola para desempenhar esse papel fundamental", ressaltou Lawrence. O longa tem estreia prevista no Brasil para o dia 16 de novembro de 2023.