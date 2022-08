Jaquelline Grohalski - Divulgação

Publicado 15/08/2022 21:14

Rio - A ex-BBB Jaquelline Grohalski vai se juntar a Nicole Bahls e David Brazil para apresentar o reality show “Cruzeiro Colorido”, que está sendo gravado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O reality é voltado ao público LGBTQIA+, de autoria do italiano Bruno Ventrone com a realização da TV FERRARI. A atração contará com 14 participantes, sendo dez anônimos e quatro famosos. Eles ficarão confinados numa ilha paradisíaca e também em um iate.