Tadeu Schimidt e Maria Beltrão no ’Criança Esperança’ - Reprodução

Publicado 16/08/2022 09:39

Rio - A apresentadora Maria Beltrão foi um dos destaques do "esquenta" do "Criança Esperança", da TV Globo, na noite desta segunda-feira. Mas, assim que o programa oficial entrou no ar ao vivo, Maria Beltrão "sumiu" e os internautas começaram a questionar no Twitter o que poderia ter acontecido com ela.

Durante o intervalo de "Pantanal", Maria Beltrão apareceu em uma chamada ao lado de Tadeu Schmidt convocando o público para assistir à atração após a novela e também para fazer doações. Mas, quando o "Criança Esperança" entrou no ar, apenas Marcos Mion, Paulo Vieira, Tadeu Schmidt e Taís Araújo se mantiveram como apresentadores.

O assunto rapidamente ficou nos tópicos mais comentados do Twitter e a própria Maria Beltrão interagiu com um internauta afirmando que sua participação só estava prevista realmente para o "esquenta".

"Cadê a Maria Beltrão?", perguntou uma pessoa. "O que aconteceu com a Maria Beltrão? Sumiu do programa Criança Esperança", disse outro telespectador. "Gente, e o sumiço da Maria Beltrão? Ela estava animadona, vibe Narcisa, na chamada do JN, começou o Criança Esperança ela sumiu", lamentou outro fã.

Um internauta, então, afirmou que a participação dela deveria ser só no "esquenta". "Isso... tava no esquenta. Eu tava no esquenta", confirmou a apresentadora.