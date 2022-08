Marcos Mion manda recado para Willian Bonner - Reprodução da TV Globo

Publicado 16/08/2022 09:43 | Atualizado 16/08/2022 09:47

Rio - Marcos Mion, de 43 anos, roubou a cena durante o esquenta do 'Criança Esperança', na noite desta segunda-feira. Durante o 'Jornal Nacional', William Bonner e Renata Vasconcellos cumprimentaram os artistas convidados para comandar o programa, Maria Beltrão, Tadeu Schmidt, Paulo Vieira, Taís Araujo e Marcos Mion. O apresentador do 'Caldeirão' não perdeu a oportunidade e mandou um 'boa noite' para o marido de Natasha Dantas.

"Deixa só eu falar uma coisa. Provavelmente, essa vai ser a única vez da minha vida que eu vou entrar no Jornal Nacional, eu gostaria de falar uma coisa pro Bonner. 'Boa Noite'", disse Mion, com direito a uma piscadinha. Em seguida, o apresentador ainda fez um coraçãozinho com as mãos.

O que ele não esperava é que receberia uma resposta de Bonner. O jornalista retribuiu o carinho e encheu Mion de elogios. "Deixa eu dizer para você, que não apenas eu, mas toda a equipe do Jornal Nacional festejamos a sua vinda para a Globo. Eu tenho mais de 30 anos de casa e eu não me lembro de ter visto ninguém festejar tanto vir trabalhar na Globo quanto você. Então, o nosso boa noite é para você, Taís, Maria, Tadeu, pro Paulo Vieira, vocês estão brilhando no "JN" com justiça e ajudando a botar mais gás ainda no Criança Esperança. Muito obrigado por vocês estarem com a gente".

Por fim, Mion se declarou: "Obrigada, Bonner, eu te amo". "É recíproco", finalizou o jornalista.

