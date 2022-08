Rômulo DAvila diz que amigo é vítima de tentativa de latrocínio em São Paulo - Reprodução de vídeo

Publicado 16/08/2022 13:43

Rio - Rômulo D'Ávila surpreendeu o público e os apresentadores do "Bom Dia São Paulo", da TV Globo, nesta terça-feira. O jornalista deu uma notícia sobre tentativa de assalto que resultou em uma pessoa baleada na cabeça. No entanto, o repórter chocou ao revelar que a vítima é seu amigo. Egberto Caliani, ex-repórter da Record TV em São José do Rio Preto, está internado no Hospital das Clínicas, onde passou por duas cirurgias.

"Vida de jornalista tem dessas. Hoje sou eu que estou aqui como repórter, e o meu colega, a vítima, é um amigo pessoal que saiu para passear o cachorro e agora luta pela vida em um leito de hospital", lamentou o Rômulo. "Deixo aqui a minha força pra família e minha torcida para que fique tudo bem", completou ele.

Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato, se manifestaram sobre o caso. "Que tristeza", reagiu Sabina. "Que coisa lamentável, Rômulo. E no final das contas, mais um cidadão nessa cidade largada. É com qualquer um, a qualquer momento, e a gente já vive esse pânico. Sua vida vai embora num segundo. Que essa não seja o caso", afirmou Bocardi.