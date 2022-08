Paulo Vieira entrega conselhos da mãe no Mais Você - Reprodução da TV Globo

Paulo Vieira entrega conselhos da mãe no Mais VocêReprodução da TV Globo

Publicado 16/08/2022 15:47 | Atualizado 16/08/2022 15:59

Rio - Paulo Vieira, de 29 anos, não escondeu o nervosismo ao participar do "Mais Você", da TV Globo, desta terça-feira. O humorista foi convidado para tomar café da manhã com Ana Maria Braga, de 73 anos, e contou que estava sendo 'pressionado' pela família. Ele, então, expôs um áudio de sua mãe, Conceição Vieira, que o aconselhou como se comportar no matinal.

“Ô Paulo, Deus te abençoe. Você vai tomar café com Ana Maria, né? Pois é! Vê se não come os biscoitos tudo de uma vez, viu? Vê se conversa um pouco se não você vai zerar a mesa e ela vai ficar falando sozinha”, afirmou ela, que completou: “Bebe o leite, vai dando mordidinha pequena, não é pra enfiar o biscoito todo na boca igual gente mal educada não”, pediu.



Ana Maria Braga se divertiu com os conselhos de Conceição. "A senhora alimentou ele bem, né? Fica sossegada porque esse moleque aqui pode fazer o que quiser. Se quiser levar a mesa toda embora...", comentou a apresentadora.

