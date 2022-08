Bruno de Luca posa ao lado de Tirulipa e Whindersson Nunes - Divulgação

Publicado 16/08/2022 16:19 | Atualizado 16/08/2022 17:10

Rio - Bruno de Luca, de 40 anos, está de volta à atuação. O apresentador faz parte do elenco da série 'Os Parças', da Globoplay, sem data de estreia prevista, ao lado de Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa e Karina Dohme. A produção terá dez episódios e é uma continuação dos filmes lançados em 2017 e 2019. O noivo de Sthéfany Vidal, então, entrega as dificuldades do novo desafio na carreira.

"É impressionante como tem muito texto para decorar, é muito diferente de quando você apresenta, que você pega mais a ideia geral e escreve muito seu próprio texto. Como apresentador e jornalista eu sempre gostei muito de escrever meu texto para ficar mais a minha cara, do meu jeito de falar, e quando você está fazendo um personagem, você tem que respeitar mais o texto, o personagem não é você, então certamente ele usa palavras que você não usa, o jeito de falar não é o seu", enumera.

Recentemente, Bruno finalizou as gravações do programa "Vai Pra Onde Mozão?", do Multishow, ao lado de sua noiva Sthéfany Vidal, que espera a primeira filha do casal. O trabalho em conjunto com a sua amada, será o primeiro com a participação de um acompanhante com o apresentador, desde a estreia do "Vai Pra Onde" em 2007.