Lívia Andrade é contratada pela TV GloboReprodução Internet

Publicado 17/08/2022 08:34

Rio - Lívia Andrade, de 39 anos, contou nas redes sociais que finalmente voltará às telinhas. De acordo com a apresentadora, ela agora integra o time do "Domingão com Huck", da TV Globo. "Quando eu vou voltar pra TV? Agora sim posso responder: de volta no domingo, um dia tão especial pra mim. Mas agora é no Domingão com Huck, na Globo!!! Plim Plim", escreveu na legenda de um vídeo em que usou a vinheta do "Plantão" da emissora carioca. No Twitter, ela brincou: "E houve boatos que ela estava na pior".

A estreia de Lívia deve acontecer ainda este mês, já que ela usou a hashtag "agosto" em sua postagem. Lívia Andrade começou na televisão aos 13 anos, no programa "Fantasia", do SBT. Mais tarde, ela foi "Mallandrinha", assistente de palco de Sérgio Mallandro, na TV Gazeta. Durante muitos anos, a apresentadora integrou o time do "Programa Silvio Santos". Ela chegou, também, a comandar o "Fofocalizando". Ela deixou o SBT em 2020. No entanto, apenas em dezembro de 2021, em seu último encontro com Silvio Santos, Lívia disse nas redes sociais finalmente ter fechado um ciclo.

"Lívia só foi demitida porque ela ganhava muito mais do que nós poderíamos pagar. A Lívia Andrade saiu porque o ordenado era alto e, ao invés de mandar gente que precisa do emprego, temos que mandar embora aqueles que não precisam do emprego", disse o dono do baú ao repórter Roger Turchetti na ocasião em que Lívia foi demitida.