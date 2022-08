Ana Maria Braga no Mais Você - Reprodução da TV Globo

Publicado 17/08/2022 13:32 | Atualizado 17/08/2022 13:43

Rio - Ana Maria Braga, de 73 anos, deixou claro que não pretende convidar a equipe do 'Mais Você', da TV Globo, para sua próxima festa de casamento. A apresentadora, que não assume nenhum romance publicamente após o término com Johnny Lucet no ano passado, brincou com a situação após exibir uma reportagem em que abordava o alto custo para se fazer o evento, no programa desta quarta-feira.

“O negócio agora é cortar a lista de convidados mesmo! O pessoal do trabalho… Viu, gente? Se eu for me casar de novo, a galera do trabalho será a primeira a ficar de fora dessa lista”, afirmou a loira, aos risos. Louro Mané logo reagiu: “Lascou, galera! Já sabe que ninguém daqui vai”.

O papagaio ainda fez uma piada com a situação. "Ana Maria, tem gente querendo cortar até a sogra da lista de casamento! Como é que ele faz isso?”, disse Louro. A apresentadora rebateu: “Não, coitada da sogra! Vale até cortar o olho de sogra [doce], mas a sogra mesmo não pode não”, alertou.