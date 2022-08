Ana Maria Braga repete no Mais Você figurino que já havia usado em julho - Reprodução

Publicado 18/08/2022 13:53

Rio - Gente como a gente! A apresentadora Ana Maria Braga contou no "Mais Você" desta quinta-feira que a roupa que estava usando no programa é a mesma que usou em outra edição do matinal, em julho deste ano, no Dia do Rock.

A apresentadora afirmou que várias divas como Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, repetem looks e que esta prática deveria ser mais normal. "Se elas repetem looks, como nós reles mortais não faríamos? Eu vivo repetindo, às vezes mudo uma coisa ou outra. Se não vale repetir uma roupa, não vale nem comprar", disse Ana Maria.

Nas redes sociais, os telespectadores afirmaram que já têm o costume de repetir roupas. "Estou vendo Ana Maria e está passando uma matéria sobre repetir roupa ou não. O que eu mais faço é repetir roupa na vida", disse um internauta. "Eu já compro roupa pensando em repetir look", disse outra pessoa.