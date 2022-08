Xuxa e Angélica nos bastidores de série - Reprodução do Instagram

Xuxa e Angélica nos bastidores de sérieReprodução do Instagram

Publicado 18/08/2022 15:11 | Atualizado 18/08/2022 15:17

Rio - Xuxa Meneghel e Angélica foram clicadas lado a lado durante as gravações de 'Tarã', do Disney+. A foto das loiras foi publicada pela plataforma de streaming, nesta quinta-feira, e os internautas foram à loucura. A série, com previsão de estreia para o ano que vem, é ambientada na Floresta Amazônia e mostra uma aventura fantasiosa sobre a lenda de um povo que luta para preservar a natureza.

fotogaleria

"Começaram as gravações de #Tarã, uma Série Original de ficção do #DisneyPlus com uma história emocionante. Confira as primeiras imagens e prepare-se para embarcar nessa aventura em 2023", dizia a legenda da publicação. Não demorou muito para os internautas se manifestarem: "Já tomei meu remédio pra aguentar a ansiedade. Xuxa e Angélica", reagiu um usuário da rede social. "Xuxa e Angelica, minha infância todinha voltando", comentou outro. "Só faltou a Eliana na série pra fechar o trio", lamentou um terceiro.

Na trama, Xuxa Meneghel dá vida à Ylla, uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro e mãe de Gaia (Ywyzar Guajajara), que é escolhida por Tarã, a mãe Terra, para salvar o mundo da ambição humana e trazer uma nova era de consciência. Ylla ajudará a filha na missão e descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido em sua vida. Já Angélica interpretará Niara.

O elenco de 'Tarã' ainda conta com Lana Guelero (Kirina), Igor Pedroso (Onirê), Bukassa Kabengele (Bruk), Pedro Goifman (Kauê), Bruno Garcia (JM), Fafá de Belém (Mandrágora), Gleici Damasceno (Guerreira Mayu), entre outros.