Zé Paulino e Candoca em Mar do Sertão

Publicado 22/08/2022 07:00

Rio - A novela "Mar do Sertão", de Mario Teixeira com direção de Allan Fiterman, estreia nesta segunda-feira, na faixa das 18h da TV Globo, substituindo "Além da Ilusão". Segundo o autor, os telespectadores podem esperar muito humor e leveza na história de amor de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé).

Na trama, os dois são muito apaixonados, mas acabam sendo separados após Zé Paulino sofrer um acidente e ser dado com morto. Ele volta à fictícia cidade de Canta Pedra, onde se passa o folhetim, cerca de 10 anos depois, mas encontra Candoca casada com seu grande rival, Tertulinho (Renato Góes).

"O que move o personagem Zé Paulino é o amor incondicional que ele sente por Candoca. Ele vai embora por 10 anos, tenta se recuperar desse fato de vê-la se casando, e continua sendo atravessado por esse amor. Independentemente do que ela for fazer ou de com quem ela for ficar, eu acho que ele vai continuar amando Candoca", diz Sérgio Guizé sobre seu personagem.

Mas a luta para chegar ao coração da moça não vai ser fácil, já que o Tertulinho de Renato Góes não está pra brincadeira na disputa. "O que enche o coração de Tertulinho, com certeza, é a Candoca. Tudo que ele faz de bom é pela Candoca, tudo que ele melhora nele, é por ela. De fato, o que enlouquece o coração desse rapaz é essa mulher que apareceu na vida dele e faz ele cometer todos os grandes erros, mas principalmente todas as mudanças. Ele é um cara que vive por uma paixão à primeira vista, avassaladora. Eu espero que ele não desista e Zé Paulino vai se lascar na minha mão", brinca Renato, aos risos.

Mario Teixeira garante que o público vai se identificar com a trama. "Eu já tive chance de assistir aos seis primeiros capítulos da novela e ela está incrível. É um sopro de esperança no Brasil de hoje. 'Mar do Sertão' fala de um Brasil não como ele é, ou deveria ser, mas como ele poderia ser. As pessoas vão se identificar muito".

Sertão

A fictícia Canta Pedra é um lugar que, segundo contam os moradores, já foi mar e virou sertão. Assim, a profecia de Antonio Conselheiro de que o sertão vai virar mar é uma esperança para seus habitantes. Além do desenrolar do triângulo amoroso, "Mar do Sertão" vai trazer também a luta por poder, principalmente, se for para ter o bem mais precioso da região: a água.

Para o diretor Allan Fiterman, a forma como Mario Teixeira consegue retratar a sociedade é o ponto alto de "Mar do Sertão". "É algo como já vimos em novelas como ‘Roque Santeiro’ e ‘O Bem Amado’. Temos uma cidadezinha - no nosso caso, Canta Pedra - que é um microcosmo do Brasil, com suas figuras emblemáticas: o prefeito que faz de tudo pelo poder, o padre, o delegado, o coronel, entre outros".

Elenco nordestino

E como se passa no sertão, a trama tem um elenco formado em sua maioria por nordestinos. São cerca de 20 atores representando a região, entre eles os paraibanos Isadora Cruz, Nanego Lira, Suzy Lopes, Thardelly Lima, Everaldo Pontes e Quitéria Kelly, que nasceu em João Pessoa, mas foi criada em Natal (RN), os potiguares Cesar Ferrario, Titina Medeiros e Matteus Cardoso, os pernambucanos Renato Góes e Clarissa Pinheiro, além dos baianos Cyria Coentro e Felipe Velozo.

"Hoje em dia não cabe mais a gente falar de uma novela que se chama 'Mar do Sertão' e ela ser composta por uma maioria de sudestinos ou atores do eixo Rio/São Paulo. Cada vez mais a gente tem que trazer diversidade. A gente traz com o maior prazer. No nosso elenco a gente tem muita gente talentosa", garante Allan Fiterman.

"Cabe a nós trazer essa diversidade para a televisão, representando o Brasil do jeito que ele tem que ser. Representado e mostrando talentos novos, assim a gente se renova a cada trabalho e as pessoas acabam conhecendo esses talentos. É uma busca incessante para que a gente não caia na mesmice e cada vez mais a nossa preocupação é sim trazer diversidade para a televisão de uma forma geral", completa o diretor.

CONHEÇA OS PRINCIPAIS PERSONAGENS DE MAR DO SERTÃO:

Candoca (Isadora Cruz) - Forte como a mãe, Dodôca (Cyria Coentro), a jovem luta por aquilo que acredita. É professora em Canta Pedra e sonha tornar-se médica. No início da trama, está noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé), seu grande amor. Quando o rapaz é dado como morto, aproxima-se de Tertulinho (Renato Góes) – após enorme esforço do rapaz.

Zé Paulino (Sérgio Guizé) - Vaqueiro da Fazenda Palmeiral, é um rapaz honesto e corajoso, que vive para o trabalho e para Candoca (Isadora Cruz), seu grande amor. Pouco antes do dia do casamento com Candoca, sofre um acidente e é dado como morto.

Tertulinho (Renato Góes) - Filho do coronel Tertúlio (José de Abreu) e de Deodora (Débora Bloch), é mulherengo e só quer saber de boa-vida às custas do pai. Quando Zé Paulino é dado como morto, vê a oportunidade de conquistar Candoca (Isadora Cruz).

Coronel Tertúlio (José de Abreu) - Pai de Tertulinho (Renato Góes) e marido de Deodora (Débora Bloch), é um coronel à moda antiga, aferrado a velhos princípios de honra. Pouco integrado aos novos tempos, tem orgulho do poder que conquistou: um dos desbravadores de Canta Pedra, é dono do único açude da região.

Deodora (Débora Bloch) - Esposa do coronel Tertúlio (José de Abreu) e mãe de Tertulinho (Renato Góes). É uma mulher bonita, racional e prática. Faz de tudo para proteger o filho e para manter o status da família.

Timbó (Enrique Diaz) – Timbó é um sobrevivente da seca, da vida agreste a que o povo da região está condenado há gerações. É casado com Tereza (Clarissa Pinheiro) e amigo de Candoca (Isadora Cruz) e de Zé Paulino (Sérgio Guizé), por quem tem grande admiração.

Tereza (Clarissa Pinheiro) - Esposa de Timbó (Enrique Diaz), mãe de Mirinho (Lucas Galvino), Rosinha (Manuella Guimarães/Sara Vidal) e Joca (Miguel Venerabile). Mulher forte e religiosa, é também uma pessoa sofrida, o que a tornou ressabiada e caladona.

Xaviera (Giovana Cordeiro) - Sedutora e ambiciosa, é amante de Tertulinho (Renato Góes) no início da trama. Preterida pelo rapaz, vai se aproximar de Zé Paulino (Sérgio Guizé) quando ele voltar para Canta Pedra.

Sabá Bodó (Welder Rodrigues) - Prefeito de Canta Pedra, só pensa em dinheiro e se perpetuar no poder. Para isso usará a própria filha, que, depois de sua prisão, se elegerá prefeita.

Eudoro Cidão (Érico Brás) – Jornalista, com caráter duvidoso, que aluga a pena a quem pagar mais. Além de publicar o jornal local, a Gazeta de Canta Pedra, sua gráfica edita o Diário Oficial da cidade, e ele não quer perder essa vantagem.