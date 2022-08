Ronnie Von é contratado pela RedeTV! - Reprodução do Instagram

Publicado 19/08/2022 13:39 | Atualizado 19/08/2022 13:41

Rio - Após três anos, Ronnie Von voltará à TV aberta. O apresentador de 78 anos foi contratado pela RedeTV!. A informação foi confirmada pelo assessor de imprensa do artista, na tarde desta sexta-feira, ao DIA. "Confirmo a informação. Só não tenho mais detalhes sobre o programa", afirmou o profissional. "Ele está em reunião nesse momento com a direção da emissora", completou.

Ronnie Von estava fora da televisão desde julho de 2019, quando foi demitido da TV Gazeta. Na emissora, ele apresentava o 'Todo Seu'. No ano seguinte, o apresentador criou um canal do Youtube, com entrevistas, dicas de gastronomia e mais. Em março deste ano, Ronnie anunciou através do Instagram que comandaria o programa 'Além do Vinho', no canal Sabor & Arte do Grupo Bandeirantes.