Patrícia Poeta confunde Ana Paula Araújo com Ana Paula PadrãoReprodução

Publicado 19/08/2022 13:40

Rio - A apresentadora Patrícia Poeta se confundiu e trocou o nome da jornalista Ana Paula Araújo, do "Bom Dia Brasil", durante o "Encontro" desta sexta-feira. Ao se referir à colega, ela acabou a chamando pelo nome de Ana Paula Padrão, que atualmente está no "Masterchef".

"Como eu prometi lá no 'Bom Dia', para nossa amiga Ana Paula Padrão... Ana Paula Padrão é ótimo, né? Ana Paula Araújo. Ana Paula Padrão também gosto muito", disse a apresentadora, que rapidamente percebeu o erro e se corrigiu.

Em seguida, Patrícia seguiu com seu raciocínio. "Mas, como prometi para a Ana, vamos mostrar agora a imagem de um médico que foi afastado após pular o muro e fugir do plantão do Hospital Municipal de Aracaju", completou.

Ainda assim, a confusão repercutiu nas redes sociais. "Acho que alguém tá assistindo muito o Masterchef", brincou um internauta.