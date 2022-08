Rainer Cadete e Agatha Moreira participam do Batalha do Lip Sync - Divulgação / TV Globo

Publicado 19/08/2022 14:01

Rio - Depois de uma estreia memorável de Paulo Vieira e Leticia Colin, o nível da ‘Batalha do Lip Sync’ está lá em cima. E neste domingo, quem encara o desafio é uma dupla de milhões: Agatha Moreira e Rainer Cadete. Os atores e amigos são recebidos por Luciano Huck no palco e se enfrentam em dois duelos, um “esquenta” e um show digno de Broadway. No camarote, Eduardo Sterblitch acompanha a disputa e comenta as apresentações.

No ‘Pequenos Gênios’, é a hora de definir o grande campeão! Ao longo da temporada, as crianças com altas habilidades surpreenderam o público encarando – e resolvendo, com maestria - desafios impressionantes. Na grande final, os times são: Quânticos, com Betina, Igor e Daniel, e Fritadores de Neurônios, com Rafael, Marina e Lorenzo. O grupo que alcançar mais pontos leva para casa o prêmio que acumulou em sua “poupança” na edição.Para o comando do musical da semana, Luciano Huck convida a dupla Jorge e Mateus. Os sertanejos, sucesso em todo o Brasil, apresentam seus maiores hits no palco. “5 Regras”, “Molhando o Volante”, “Todo seu”, “Troca”, “Cheirosa” e “Propaganda” estão no setlist.