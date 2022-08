Agatha Moreira se apresentou na ’Batalha do Lip Sync’ - Reprodução/Globo

Agatha Moreira se apresentou na ’Batalha do Lip Sync’Reprodução/Globo

Publicado 21/08/2022 21:36

Rio - O "Domingão com Huck" deste domingo (21) trouxe o segundo duelo na 'Batalha do Lip Sync', que contou com apresentações de Agatha Moreira e Rainer Cadete. Na primeira rodada, o ator dublou a canção "Tá Escrito", do Grupo Revelação, e a atriz animou a plateia com "Você Me Vira A Cabeça", música de Alcione.