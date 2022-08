Susana Vieira é homenageada pelo ’Fantástico’. Prestes a completar 80 anos, atriz falou sobre medo da morte, sexo e vitalidade em entrevista a jornalista Poliana Abritta - Reprodução Internet

Publicado 22/08/2022 08:03 | Atualizado 22/08/2022 08:07

Rio - A atriz Susana Vieira chorou e emocionou os telespectadores do "Fantástico" neste domingo. A artista vai completar 80 anos na terça-feira e está com ainda mais motivos para comemorar: ela passou, recentemente, por uma internação de 10 dias para tratar sequelas no pulmão causadas pela covid-19 e já se recuperou. Como foi diagnosticada, em 2015, com leucemia linfocítica crônica, Susana precisou ficar na CTI de um hospital em Copacabana, na Zona Sul do Rio, mas já está de volta a sua casa.

A artista contou que esta foi a primeira vez em que sentiu medo de morrer. "Eu sentia verdadeiramente que ali eu podia ir embora. Não estava preparada. Tive muito medo, porque eu não deixei nada preparado. Porque não tinha terminado meu livro, porque não tinha ainda feito um último trabalho na televisão. Eu ainda tenho meus netos, que quero ver casar, entendeu?", disse para a repórter Poliana Abritta.

Sexo

No bate-papo, Susana também abriu o jogo sobre relacionamentos e disse que se sente cheia de vitalidade, além de desejar encontrar um companheiro. "Eu cheguei à conclusão que eu não desisti do sexo. Eu vi com felicidade que eu não esqueci do homem. Eu ainda tenho uma ilusão de que eu ainda vou ter um homem. E quando eu digo ter um homem não é ter um casamento, eu não preciso de um casamento. Mas eu consigo ver que eu ainda tenho interesse por sexo, tenho interesse por um abraço, um beijo na boca...", afirmou.

"Eu tenho interesse de ficar bonita! Eu me arrumo e fico me olhando. Eu ainda me desejo e eu fico imaginando que alguém pode me desejar. Eu não posso esquecer e não posso tirar isso da minha cabeça. Porque eu acho que se eu matar isso eu vou matar a essência da Susana Vieira", completou.

"A palavra mais importante pra mim na vida é liberdade. De você ser quem você quer ser. Respeitando os limites dos outros, respeitando os códigos, respeitando sim. Mas você ser feliz", finalizou.

Comoção

A entrevista causou comoção nas redes sociais. "A reportagem da Susana Vieira foi simplesmente sensacional", disse uma pessoa no Twitter. "Chorei com a Susana Vieira. Que entrevista querida", comentou outro internauta. "Chorei horrores com a homenagem da Susana Vieira", afirmou uma terceira pessoa.