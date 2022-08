Larissa Manoela e Isadora Cruz - Reprodução/Instagram

Rio - Hoje é dia de estreia na TV Globo e Larissa Manoela fez questão de relembrar. A atriz, que foi protagonista de "Além da Ilusão", novela das seis que terminou nesta sexta-feira (19), passou o bastão para Isadora Cruz, que irá estrelar em "Mar do Sertão" que começa nesta segunda-feira (22).

"Hoje tem a estreia dessa linda em Mar do Sertão. Coincidência é a passada de bastão ser justamente de Isadora da ficção para a Isadora da vida real! Brilhe, @isadoracruz! Que seja muito especial", desejou Larissa no stories do Instagram.